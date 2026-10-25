"Намагався посунути". Принц Вільям пожартував про знакове селфі з Тейлор Свіфт та Тревісом Келсі

Як принц Вільям намагався посунути Тревіса Келсі з фото

Під час появи в телешоу принц Вільям розповів, що Келсі постійно повертався в кадр, а він хотів зробити фото лише з Тейлор та дітьми.

"Тревіс постійно повертався, і я не міг зрозуміти, чому він знову й знову лізе в кадр. Я намагався посунути його, щоб на фото були тільки я, Тейлор і діти!" - сміючись розповів принц.

На селфі Свіфт позувала попереду, а поруч із нею розташувалися Вільям, його старші діти принц Джордж і принцеса Шарлотта та Келсі.

Свіфт з принцом Вільямом, його дітьми та Тревісом (фото: instagram.com/taylorswift)

Чому селфі з Вільямом стало знаковим для Свіфт та Келсі

Знімок був зроблений 21 червня 2024 року за лаштунками концерту артистки на стадіоні Wembley у Лондоні. Він мав особливе значення для зіркової пари, адже це був перший раз, коли Тейлор показала коханого на своїй сторінці в Instagram і таким чином додатково підтвердила їхні стосунки.

Сам Вільям зізнався, що не одразу зрозумів важливість цієї публікації.

"Я не знав про це, поки не дізнався нещодавно. Я не усвідомлював, наскільки це було важливо", - сказав він.



Водночас майбутньому королю вдалося тоді отримати ще одне фото. На ньому позують лише він, Джордж і Шарлотта, а селфі робить співачка. Відповідний кадр опублікували в офіційному акаунті принца та принцеси Вельських.

"Дякую Тейлор Свіфт за чудовий вечір", - йшлося в підписі до фото.

Того вечора Вільяма також зняли на відео під час виступу артистки. Він танцював на трибунах під її хіт Shake It Off.



У липні 2026 року Вільям і Келсі також згадали про своє знайомство під час участі в подкасті спортсмена New Heights, який той веде разом з братом Джейсоном.

"Це був один із найкрутіших моментів у житті - познайомитися з вами та вашими дітьми того дня", - сказав Келсі.

Нагадаємо, Тейлор і Тревіс оголосили про заручини у серпні 2025 року після кількох років разом. На фотографіях футболіст встав на одне коліно в саду та вручив їй обручку з діамантом старовинного огранювання. Весілля закохані зіграли у липні 2026 року в Madison Square Garden.