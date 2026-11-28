Что показали в клипе "Санаторий"

В центре истории – необычный санаторий для тех, кто устал от всего происходящего вокруг.

Его гостям предлагают молочные ванны с эффектом радикального омоложения, капустные компрессы и сеансы под звуки сверчков.

Режиссером видео стал Инди Хайт. Для него это первое сотрудничество с Антителом. Над клипом также работала вторая режиссер Лиза Бибикова.

Снимали работу на территории Национального историко-культурного заповедника "Качановка" в Черниговской области.

Историческая архитектура стала фоном для сюрреалистической истории об отдыхе, которого не хватает героям.

Группа Антитела (фото предоставлено артистами)

Как возникла идея песни

По словам Тараса Тополи, текст родился из желания дать себе и другим возможность хотя бы ненадолго восстановиться.

Музыкант вспомнил опыт фронта, жизнь под обстрелами, без света и воды.

"Вдруг ловил себя на желании: вот бы нам всем, всему народу, сейчас в какой-нибудь санаторий - выключить войну, полечить душу, поремонтировать тело. Хотя бы дней на десять, подальше от всего, что несется. Хотя бы выспаться", - поделился Тополь.

Фронтмен заметил, что люди привыкли скрывать собственное истощение, ведь вокруг многим так же тяжело, особенно тем, кто на фронте. В то же время, потребность во сне, тишине и восстановлении никуда не исчезает.

"В песне много иронии, все как мы у Антитела любим. Но за ней всегда кроется что-то серьезное. В последнем куплете говорится о наших ночах под обстрелами, о желании не слышно взрывов и хотя бы иногда засыпать так, как в детстве", – объяснил он.

По звучанию "Санаторий" – мелодичный поп-рок с танцевальным ритмом. В композиции объединили живые барабаны, бас, акустические гитары и электронные синтезаторы.

Флэшмоб в TikTok и розыгрыш путевки

Как сообщили в пресс-службе, под звук новой песни пользователи TikTok делятся видео о собственной усталости и показывают, куда хотели бы уехать, чтобы ненадолго отвлечься от всего.

Музыканты также объявили розыгрыш путевки в санаторий.

Еще до официального релиза композицию могли услышать посетители концертов осеннего тура "Дома 2.0".

К слову, премьера "Санатория" пришлась на день финального концерта цикла "Дома" и "Дома 2.0", охватившего десятки украинских городов. После его завершения группа берет концертную паузу в Украине.

В 2027 году Антитела запланировали международные туры по Австралии, городам Европы и США.

Выступления будут иметь благотворительную цель - поддержку Главного управления разведки.