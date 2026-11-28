Що показали у кліпі "Санаторій"

У центрі історії - незвичайний санаторій для тих, хто втомився від усього, що відбувається навколо.

Його гостям пропонують молочні ванни з ефектом радикального омолодження, капустяні компреси та сеанси під звуки цвіркунів.

Режисером відео став Інді Хайт. Для нього це перша співпраця з Антитіла. Над кліпом також працювала друга режисерка Ліза Бібікова.

Знімали роботу на території Національного історико-культурного заповідника "Качанівка" на Чернігівщині.

Історична архітектура стала тлом для сюрреалістичної історії про відпочинок, якого бракує героям.

Гурт Антитіла (фото надане артистами)

Як виникла ідея пісні

За словами Тараса Тополі, текст народився з бажання дати собі та іншим можливість хоча б ненадовго відновитися.

Музикант згадав досвід фронту, життя під обстрілами, без світла й води.

"Раптом ловив себе на бажанні: от би нам усім, усьому народу, зараз у якийсь санаторій - вимкнути війну, полікувати душу, поремонтувати тіло. Хоча б днів на десять, подалі від усього, що несеться. Хоча б виспатися", - поділився Тополя.

Фронтмен зауважив, що люди звикли приховувати власне виснаження, адже навколо багатьом так само важко, особливо тим, хто на фронті. Водночас потреба у сні, тиші та відновленні нікуди не зникає.

"У пісні багато іронії, все як ми в Антитіла любимо. Але за нею завжди криється щось серйозне. В останньому куплеті йдеться про наші ночі під обстрілами, про бажання не чути вибухів і хоча б іноді засинати так, як у дитинстві", – пояснив він.

За звучанням "Санаторій" - мелодійний поп-рок із танцювальним ритмом. У композиції поєднали живі барабани, бас, акустичні гітари та електронні синтезатори.

Флешмоб у TikTok і розіграш путівки

Як повідомили у пресслужбі, під звук нової пісні користувачі TikTok діляться відео про власну втому та показують, куди хотіли б поїхати, аби ненадовго відволіктися від усього.

Музиканти також оголосили розіграш путівки до санаторію.

Ще до офіційного релізу композицію могли почути відвідувачі концертів осіннього туру "Вдома 2.0".

До слова, прем'єра "Санаторію" припала на день фінального концерту циклу "Вдома" та "Вдома 2.0", який охопив десятки українських міст. Після його завершення гурт бере концертну паузу в Україні.

На 2027 рік Антитіла запланували міжнародні тури Австралією, містами Європи та США.

Виступи матимуть благодійну мету - підтримку Головного управління розвідки.