Оперный голос в диджейском сете: украинская певица Арина Домски представила необычное шоу

Украинская певица Арина Домски представила новую программу, в которой объединила живой оперный вокал с электронными аранжировками и диджейским сетом. Артистка предлагает современное прочтение известных музыкальных произведений, сохраняя академическую манеру пения.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пресс-службу певицы.

В основе программы - классический кроссовер, жанр, сочетающий академическую музыку с современными направлениями.

Центральным элементом шоу остается сопрано Домски, а электронные ритмы и новые аранжировки меняют динамику знакомых композиций.

В репертуар вошли "O Fortuna", "Ameno" и музыка из фильма "Гладиатор". Эта подборка объединяет произведения разного происхождения - от классического репертуара до киномузыки.

"Для меня классика - это не музыка прошлого, а искусство, которое может звучать актуально в любую эпоху. Я не стараюсь заменить оригинальные произведения современными версиями", - рассказала Домски.

По словам певицы, новый формат должен помочь слушателям открыть для себя оперу и симфоническую музыку.

Программа рассчитана как на поклонников академического вокала, так и на аудиторию электронной сцены.

"Современные аранжировки, электронные ритмы и новые сценические форматы помогают разрушить стереотип о том, что классика - это сложно или скучно", - объяснила артистка.

Что известно об Арине Домски

Домски является автором и главной исполнительницей проекта. Она выступает на международных сценах и последовательно работает с сочетанием академической вокальной школы и современного звучания.

Среди наград певицы - золотая награда European International Music Awards, платиновая награда LIT Music Awards и две серебряные награды Global Music Awards.

На LIT Music Awards отметили ее интерпретацию "Gloria" Антонио Вивальди, а на Global Music Awards - альбом "Vivat Vita" в направлении классического кроссовера и женский вокал.