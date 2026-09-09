"Могу послезавтра умереть": муж Наталки Денисенко объяснил, почему не служит

Какую болезнь обнаружили

Муж Наталья Денисенко уже комментировал свои поездки за пределы Украины и подчеркивал, что пересекает границу на законных основаниях. В то же время, конкретную причину таких поездок он долго не разглашал.

Как объяснил Ярошенко, о проблемах со здоровьем он узнал в 21 год. В тот момент мужчина учился в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время прохождения медицинской комиссии врачи обнаружили у него заболевание внутренних органов.

Юрий Ярошенко с Наталией Денисенко (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Именно из-за этого диагноза он был признан непригодным к военной службе.

Ярошенко подчеркнул, что речь идет не об инвалидности. По его словам, соответствующее оформление он не производил.

"Я ее не оформлял и за эту болезнь, видимо, не дают инвалидность, насколько я знаю. Не вижу смысла о ней говорить, потому что могу послезавтра умереть", - сказал Ярошенко.

При этом муж актрисы решила не называть конкретный диагноз. Он объяснил, что не хочет публично рассказывать о деталях своего состояния здоровья.

Как оказалось, болезнь врожденная и требует регулярного медицинского контроля, а также определенных ограничений в повседневной жизни.

В частности, он вынужден внимательно следить за своим питанием и соблюдать другие рекомендации, связанные с состоянием здоровья.

История любви Наталка Денисенко и Юрия Ярошенко

Все началось со знакомства благодаря актеру Тарасу Цымбалюку. Именно он в свое время представил их друг другу, однако первое впечатление Наталки от будущего мужа было не самым лучшим. Актриса признавалась, что сначала считала Юрия слишком самоуверенным.

Впрочем, впоследствии они стали больше общаться, и отношение Наталки к мужу изменилось. Их отношения постепенно переросли в роман, который пара некоторое время не спешила афишировать.

Важным этапом для влюбленных стало знакомство Юрия с сыном актрисы Андреем. Ярошенко смог найти с мальчиком общий язык, а потом они стали близкими. Наталья неоднократно рассказывала, что для нее было важно, чтобы любимый хорошо относился к ее сыну.

В июне 2026 года Юрий сделал Наталке предложение. Произошло это во время их поездки в Турцию, а свидетелем этого особенного момента стал сын актрисы.

Уже в августе пара сыграла свадьбу.

Свадьба Наталки Денисенко и Юрия Ярошенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)