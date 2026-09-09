"Можу післязавтра померти": чоловік Наталки Денисенко пояснив, чому не служить

Яку хворобу виявили

Чоловік Наталки Денисенко вже коментував свої поїздки за межі України та наголошував, що перетинає кордон на законних підставах. Водночас конкретну причину таких поїздок він тривалий час не розголошував.

Як пояснив Ярошенко, про проблеми зі здоров'ям він дізнався у 21 рік. На той момент чоловік навчався у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час проходження медичної комісії лікарі виявили у нього захворювання внутрішніх органів.

Юрій Ярошенко з Наталкою Денисенко (фото: instagram.com/savransky_yuriy)

Саме через цей діагноз його визнали непридатним до військової служби.

Ярошенко наголосив, що йдеться не про інвалідність. За його словами, відповідне оформлення він не здійснював.

"Я її не оформлював і за цю хворобу, мабуть, не дають інвалідність, наскільки я знаю. Не бачу сенсу про неї говорити, бо можу післязавтра померти", - сказав Ярошенко.

При цьому чоловік акторки вирішив не називати конкретний діагноз. Він пояснив, що не хоче публічно розповідати про деталі свого стану здоров'я.

Як виявилось, хвороба є вродженою та потребує регулярного медичного контролю, а також певних обмежень у повсякденному житті.

Зокрема, він змушений уважно стежити за своїм харчуванням та дотримуватися інших рекомендацій, пов'язаних зі станом здоров'я.

Історія кохання Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка

Все розпочалося зі знайомства завдяки актору Тарасу Цимбалюку. Саме він свого часу представив їх одне одному, однак перше враження Наталки від майбутнього чоловіка було не найкращим. Акторка зізнавалася, що спочатку вважала Юрія надто самовпевненим.

Втім, згодом вони почали більше спілкуватися, і ставлення Наталки до чоловіка змінилося. Їхні стосунки поступово переросли у роман, який пара певний час не поспішала афішувати.

Важливим етапом для закоханих стало знайомство Юрія із сином акторки Андрієм. Ярошенко зміг знайти з хлопчиком спільну мову, а згодом вони стали близькими. Наталка неодноразово розповідала, що для неї було важливо, аби коханий добре ставився до її сина.

У червні 2026 року Юрій зробив Наталці пропозицію. Відбулося це під час їхньої поїздки до Туреччини, а свідком цього особливого моменту став син акторки.

Вже у серпні пара зіграла весілля.

Весілля Наталки Денисенко та Юрія Ярошенка (фото: instagram.com/natalka_denisenko)