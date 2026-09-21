Милая Сивацкая после родов показала лицо дочери и рассекретила ее имя
Украинская актриса Мила Сивацкая впервые показала лицо своей новорожденной дочери и рассказала, какое имя выбрала для первенца. Wave RBC.UA сообщает, что о рождении ребенка артистка написала 20 сентября.
Как назвали дочь
Стало известно, что дочь появилась на свет несколько раньше, чем Мила публично объявила о пополнении в семье.
Теперь Сивацкая решила поближе познакомить поклонников с девочкой. Актриса опубликовала серию нежных кадров, на которых впервые не скрывает лицо дочери. Также она рассекретила имя девочки - Зоя.
"Добро пожаловать в этот мир, Зое", - написала знаменитость под фотографиями.
Что известно о муже актрисы
Для Милы Сивацкой это первый ребенок. Актриса находится в отношениях с мужчиной по имени Сергей. Он не публичный человек, поэтому актриса почти не рассказывает о нем и редко показывает в соцсетях.
Известно, что пара познакомилась в аэропорту "Жуляны": Сергей пригласил Милу на кофе, после чего между ними начались отношения.
В начале 2023 года он сделал предложение актрисе во время новогодней ночи. В 2024 году они официально женились. После свадьбы Мила рассказывала, что взяла фамилию мужа, а Сывацкая оставила как сценическое имя.
Осенью 2024 года супруги переехали из Киева в Барселону.