Міла Сивацька після пологів показала обличчя донечки та розсекретила її ім’я

Як назвали доньку

Стало відомо, що донечка з’явилася на світ дещо раніше, ніж Міла публічно оголосила про поповнення в родині.

Тепер Сивацька вирішила ближче познайомити шанувальників із малечею. Акторка опублікувала серію ніжних кадрів, на яких уперше не приховує обличчя донечки. Також вона розсекретила ім’я дівчинки - Зоя.

"Ласкаво просимо в цей світ, Зоє", - написала знаменитість під фотографіями.

Що відомо про чоловіка акторки

Для Міли Сивацької це перша дитина. Акторка перебуває у стосунках із чоловіком на ім’я Сергій. Він не є публічною людиною, тому акторка майже не розповідає про нього та рідко показує в соцмережах.

Відомо, що пара познайомилася в аеропорту "Жуляни": Сергій запросив Мілу на каву, після чого між ними почалися стосунки.

На початку 2023 року чоловік освідчився акторці під час новорічної ночі. У 2024 році вони офіційно одружилися. Після весілля Міла розповідала, що взяла прізвище чоловіка, а Сивацька залишила як сценічне ім’я.

Восени 2024 року подружжя переїхало з Києва до Барселони.

Міла Сивацька з чоловіком (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)