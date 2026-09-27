"Мы тебя очень ждали". Соломия Витвицкая родила первенца и показала фото из роддома
46-летняя Соломия Витвицкая стала мамой. Телеведущая сообщила о рождении первенца 26 сентября, опубликовав трогательный кадр с младенцем и мужем.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram Витвицкой.
Соломия Витвицкая родила сына
Телеведущая родила мальчика в одном из роддомов Киева. На первом фото с малышом она позирует на больничной койке, а новорожденный сын лежит рядом.
Имя первенца знаменитость пока не раскрывает. В то же время она призналась, что появления мальчика очень ждали.
"26.09.26! Мы тебя очень ждали, сыночек", - написала Витвицкая.
Рядом с телеведущей находился ее муж, военнослужащий Алексей Ситайло. Он поддерживал жену в этот важный для их семьи момент.
Что известно о личной жизни Соломии Витвицкой
О беременности телеведущая объявила в апреле этого года. Позже она рассекретила пол ребенка - пара ждала рождения мальчика.
До рождения сына Витвицкая продолжала работать. В декретный отпуск она ушла только в начале августа.
Отношения ведущей стали публичными в 2024 году. В День святого Валентина, 14 февраля 2025-го, военный Алексей Ситайло сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха в Буковеле.
Одно время пара не спешила со свадьбой, но после новости о беременности они все же решили больше не откладывать. Так, 20 июня Соломия и Алексей официально стали супругами.
Церемонию бракосочетания они провели в Закарпатье. Громких празднований не было, только роспись и время с близкими. Как отметила Витвицкая, свадьба была камерной и интимной. Родственников не было - всего несколько друзей и кум Олексы с семьей.