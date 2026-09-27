"Ми тебе дуже чекали". Соломія Вітвіцька народила первістка і показала фото з пологового
46-річна Соломія Вітвіцька стала мамою. Телеведуча повідомила про народження первістка 26 вересня, опублікувавши зворушливий кадр з немовлям та чоловіком.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Вітвіцької.
Соломія Вітвіцька народила сина
Телеведуча народила хлопчика в одному з пологових будинків Києва. На першому фото з малюком вона позує на лікарняному ліжку, а новонароджений син лежить поруч.
Ім’я первістка знаменитість поки не розкриває. Водночас вона зізналася, що на появу хлопчика дуже чекали.
"26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку", - написала Вітвіцька.
Поруч із телеведучою був її чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло. Він підтримував дружину в цей важливий для їхньої родини момент.
Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької
Про вагітність телеведуча оголосила у квітні цього року. Пізніше вона розсекретила стать дитини - пара чекала на народження хлопчика.
До народження сина Вітвіцька продовжувала працювати. У декретну відпустку вона пішла лише на початку серпня.
Стосунки ведучої стали публічними у 2024 році. У День святого Валентина, 14 лютого 2025 року, військовий Олексій Ситайло зробив їй пропозицію руки та серця під час відпочинку в Буковелі.
Певний час пара не поспішала з весіллям, але після новини про вагітність вони все ж вирішили більше не відкладати. Так, 20 червня Соломія та Олексій офіційно стали подружжям.
Церемонію одруження вони провели на Закарпатті. Гучних святкувань не було, лише розпис та час з близькими. Як зазначила Вітвіцька, весілля було камерним та інтиним. Родичів не було - лише кілька друзів та кум Олекси з родиною.