"Ми тебе дуже чекали". Соломія Вітвіцька народила первістка і показала фото з пологового

Соломія Вітвіцька народила сина

Телеведуча народила хлопчика в одному з пологових будинків Києва. На першому фото з малюком вона позує на лікарняному ліжку, а новонароджений син лежить поруч.

Ім’я первістка знаменитість поки не розкриває. Водночас вона зізналася, що на появу хлопчика дуже чекали.

"26.09.26! Ми тебе дуже чекали, синочку", - написала Вітвіцька.

Поруч із телеведучою був її чоловік, військовослужбовець Олексій Ситайло. Він підтримував дружину в цей важливий для їхньої родини момент.

Соломія Вітвіцька вперше стала мамою (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)​​​​​​​

Що відомо про особисте життя Соломії Вітвіцької

Про вагітність телеведуча оголосила у квітні цього року. Пізніше вона розсекретила стать дитини - пара чекала на народження хлопчика.

До народження сина Вітвіцька продовжувала працювати. У декретну відпустку вона пішла лише на початку серпня.

Стосунки ведучої стали публічними у 2024 році. У День святого Валентина, 14 лютого 2025 року, військовий Олексій Ситайло зробив їй пропозицію руки та серця під час відпочинку в Буковелі.

Певний час пара не поспішала з весіллям, але після новини про вагітність вони все ж вирішили більше не відкладати. Так, 20 червня Соломія та Олексій офіційно стали подружжям.

Церемонію одруження вони провели на Закарпатті. Гучних святкувань не було, лише розпис та час з близькими. Як зазначила Вітвіцька, весілля було камерним та інтиним. Родичів не було - лише кілька друзів та кум Олекси з родиною.