"Мы очень красивая пара". Маша Кондратенко впервые показала любимого в чувственной фотосессии

Маша Кондратенко показала любимого

Маша Кондратенко, обычно не афиширует личную жизнь, впервые снялась в совместной фотосессии со своим бойфрендом. Для чувственной съемки пара выбрала Одессу - город, где в свое время пересеклись их пути.

Для Маши общая фотосессия стала важным шагом, ведь раньше она предпочитала покидать личную жизнь вне публичного внимания.

"Сейчас я понимаю, что действительно мне хочется иногда делиться нашими общими моментами. В конце концов, мы очень красивая пара. И очень скромная, конечно", - пошутила Кондратенко.

Влюбленные также рассказали в интервью о начале своих отношений, совместной жизни, доверии и близости.



История знакомства пары

История пары началась в 2022 году во время работы над клипом певицы "Ведмеді-балалайки". Сначала они общались онлайн, а затем встретились на съемочной площадке в Одессе.

"Мы долго дружили-дружили и, наконец, додружились", - с улыбкой рассказала артистка.

Певица призналась, что окончательно осознала серьезность этих отношений после того, как Юра починил ей бойлер.

"Потому что для меня важно не только слышать слова о симпатии, но и видеть поступки. Особенно те, в которых проявляется забота. И это настоящая ценность", – поделилась она.

Для режиссера важным стал другой момент. После одной из съемок он отправился за инструментами, чтобы что-то починить в квартире Маши, параллельно заказывая ей цветы и пытаясь успеть до комендантского часа.

"Тогда я понял, что делаю все это не потому, что надо, и даже не потому, что хочу произвести впечатление. Я просто впервые начал автоматически ставить ее комфорт, ее улыбку, ее покой выше собственного удобства", - рассказал он.

Кондратенко и Чайка (фото: Cosmopolitan)

Режиссер также признался, что рядом с Машей может не скрывать свои настоящие эмоции и мысли.

"Пожалуй, самое главное, что эти отношения открыли мне - свободу быть собой. Впервые мне не нужно кого-то из себя изображать, подбирать слова или пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям", - признался он.

В то же время в отношениях пары бывают сложные моменты. Влюбленные отметили, что имеют разные взгляды на некоторые вещи, а поиск взаимопонимания иногда оказывается сложнее признания в чувствах.