"Ми дуже красива пара". Маша Кондратенко вперше показала коханого у чуттєвій фотосесії

Маша Кондратенко показала коханого

Маша Кондратенко, яка зазвичай не афішує особисте життя, вперше знялася у спільній фотосесії зі своїм бойфрендом. Для чуттєвої зйомки пара обрала Одесу - місто, де свого часу перетнулися їхні шляхи.

Для Маші спільна фотосесія стала важливим кроком, адже раніше вона воліла залишати особисте життя поза публічною увагою.

"Зараз я розумію, що насправді мені хочеться іноді ділитися нашими спільними моментами. Зрештою, ми дуже красива пара. І дуже скромна, звісно", - пожартувала Кондратенко.

Закохані також розповіли в інтерв'ю про початок своїх стосунків, спільне життя, довіру та близькість.



Історія знайомства пари

Історія пари почалася у 2022 році під час роботи над кліпом співачки "Ведмеді-балалайки". Спочатку вони спілкувалися онлайн, а згодом зустрілися на знімальному майданчику в Одесі.

"Ми довго дружили-дружили й зрештою додружилися", - з усмішкою розповіла артистка.

Співачка зізналася, що остаточно усвідомила серйозність цих стосунків після того, як Юра полагодив їй бойлер.

"Бо для мене важливо не лише чути слова про симпатію, а й бачити вчинки. Особливо ті, у яких проявляється турбота. І це справжня цінність", - поділилася вона.

Для режисера важливим став інший момент. Після однієї зі зйомок він вирушив за інструментами, щоб щось полагодити у квартирі Маші, паралельно замовляючи їй квіти та намагаючись встигнути до комендантської години.

"Тоді я зрозумів, що роблю все це не тому, що треба, й навіть не тому, що хочу справити враження. Я просто вперше почав автоматично ставити її комфорт, її усмішку, її спокій вище за власну зручність", - розповів він.

Кондратенко та Чайка (фото: Cosmopolitan)

Режисер також зізнався, що поруч із Машею може не приховувати своїх справжніх емоцій та думок.

"Мабуть, найголовніше, що ці стосунки відкрили мені, - свободу бути собою. Вперше мені не потрібно когось із себе вдавати, підбирати слова чи намагатися відповідати чиїмось очікуванням", - зізнався він.

Водночас у їхніх стосунках бувають складні моменти. Закохані зазначили, що мають різні погляди на деякі речі, а пошук взаєморозуміння іноді виявляється складнішим за зізнання у почуттях.