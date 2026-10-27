Меган Маркл появится в новом сезоне детского кулинарного шоу в Австралии

Меган будет в роли гости

По официальной информации, Меган присоединится к проекту как специальная гостья, помогая По Линг Йоу поддерживать и наставлять юных кулинаров.

"Я прекрасно провела время с командой MasterChef в апреле этого года, так что когда мне предложили вернуться и поработать с этой талантливой молодежью, я сразу согласилась", - рассказала герцогиня Сассекская.

Она также добавила, что любит готовить вместе с собственными детьми, поэтому особенно интересно увидеть, какие блюда будут создавать юные участники конкурса.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Что известно о новом сезоне

По Линг Йоу рада снова работать с Меганом и уже ждет знакомства с юными кулинарами, от которых ожидает неожиданных блюд и веселых моментов на кухне.

Съемка запланирована в Мельбурне в 2027 году. Точные даты производства и премьеры пока не объявили. В то же время ожидается, что работа над шоу продлится несколько недель.

Для Мегана это будет не первое появление в австралийской кулинарной программе. В апреле 2026 года она стала приглашенной судьей взрослого MasterChef Australia во время поездки в Австралию вместе с принцем Гарри.

Кроме телевизионных проектов, герцогиня развивала кулинарную и лайфстайл-тематику в собственном сериале Netflix "С любовью, Меган" (With Love, Meghan), который выходил в течение двух сезонов и имел рождественский спецвыпуск.

Также в 2016 году она выступала приглашенной судьей американского детского кулинарного шоу Chopped Junior.