Меган Маркл з’явиться в новому сезоні дитячого кулінарного шоу в Австралії

Меган буде у ролі гості

За офіційною інформацією, Меган приєднається до проєкту як спеціальна гостя, допомагаючи По Лінг Йоу підтримувати й наставляти юних кулінарів.

"Я чудово провела час із командою MasterChef у квітні цього року, тож, коли мені запропонували повернутися й попрацювати з цією талановитою молоддю, я одразу погодилася", - розповіла герцогиня Сассекська.

Вона також додала, що любить готувати разом із власними дітьми, тому їй особливо цікаво побачити, які страви створюватимуть юні учасники конкурсу.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Що відомо про новий сезон

По Лінг Йоу рада знову працювати з Меган і вже чекає на знайомство з юними кулінарами, від яких очікує несподіваних страв і веселих моментів на кухні.

Знімання заплановане в Мельбурні у 2027 році. Точні дати виробництва та прем’єри поки не оголосили. Водночас очікується, що робота над шоу триватиме кілька тижнів.

Для Меган це буде не перша поява в австралійській кулінарній програмі. У квітні 2026 року вона стала запрошеною суддею дорослого MasterChef Australia під час поїздки до Австралії разом із принцом Гаррі.

Окрім телевізійних проєктів, герцогиня розвивала кулінарну й лайфстайл-тематику у власному серіалі Netflix "З любов’ю, Меган" (With Love, Meghan), який виходив протягом двох сезонів і мав різдвяний спецвипуск.

Також у 2016 році вона виступала запрошеною суддею американського дитячого кулінарного шоу Chopped Junior.