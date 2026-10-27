Меган Маркл з’явиться в новому сезоні дитячого кулінарного шоу в Австралії
Герцогиня Сассекська Меган Маркл знову з’явиться на австралійському телебаченні. У 2027 році вона долучиться до оновленого сезону дитячого кулінарного шоу Junior MasterChef Australia, де працюватиме разом із шеф-кухаркою та суддею MasterChef Australia По Лінг Йоу (Poh Ling Yeow).
Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Endemol Shine Australia, у новому сезоні юні учасники зможуть продемонструвати кулінарні здібності, креативність і любов до приготування їжі. Для шоу це буде повернення після шестирічної перерви.
Меган буде у ролі гості
За офіційною інформацією, Меган приєднається до проєкту як спеціальна гостя, допомагаючи По Лінг Йоу підтримувати й наставляти юних кулінарів.
"Я чудово провела час із командою MasterChef у квітні цього року, тож, коли мені запропонували повернутися й попрацювати з цією талановитою молоддю, я одразу погодилася", - розповіла герцогиня Сассекська.
Вона також додала, що любить готувати разом із власними дітьми, тому їй особливо цікаво побачити, які страви створюватимуть юні учасники конкурсу.
Що відомо про новий сезон
По Лінг Йоу рада знову працювати з Меган і вже чекає на знайомство з юними кулінарами, від яких очікує несподіваних страв і веселих моментів на кухні.
Знімання заплановане в Мельбурні у 2027 році. Точні дати виробництва та прем’єри поки не оголосили. Водночас очікується, що робота над шоу триватиме кілька тижнів.
Для Меган це буде не перша поява в австралійській кулінарній програмі. У квітні 2026 року вона стала запрошеною суддею дорослого MasterChef Australia під час поїздки до Австралії разом із принцом Гаррі.
Окрім телевізійних проєктів, герцогиня розвивала кулінарну й лайфстайл-тематику у власному серіалі Netflix "З любов’ю, Меган" (With Love, Meghan), який виходив протягом двох сезонів і мав різдвяний спецвипуск.
Також у 2016 році вона виступала запрошеною суддею американського дитячого кулінарного шоу Chopped Junior.