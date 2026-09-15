Меган Маркл показала редкие фото принца Гарри и их детей

Меган Маркл показала семейные моменты с Гарри

В ролике, посвященном дню рождения принца Гарри, Меган собрала серию личных кадров с мужем и их детьми - принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Видео начинается с черно-белого фото Гарри, после чего появляются кадры из семейной жизни. На них принц Гарри катается на лыжах из Лилибета, ездит на квадроцикле вместе с детьми, практикует стрельбу из лука из Арчи и проводит время с дочерью у водоема.

Также Меган показала романтический момент с мужчиной, когда они целуются посреди поля. На другом кадре Гарри идет за руку с дочерью, унося ее велосипед, а еще на одном он целует девочку в гольф-каре, пока Меган сидит впереди.

На видео можно увидеть и домашнего любимца пары - собаку Пулу. В подписи к публикации она поздравила любимого нежными словами.

"Он просто самый лучший. С днем рождения, любимый", - написала она.

Как Гарри и Меган вернулись в Великобританию

День рождения принц Гарри встречает в Великобритании. В конце августа он вместе с Меган и детьми вернулся в страну и теперь проживает в частном доме недалеко от Лондона.

Ранее Сассексы в течение шести лет жили в США - в Монтесито, штат Калифорния. В 2020 году Гарри и Меган отказались от исполнения обязанностей старших членов британской королевской семьи.

Еще 13 сентября Меган показала подписчикам кадры из новой жизни в Британии. Она опубликовала видео, на котором они держатся за руки, Лилибет катается на велосипеде, а Арчи бежит рядом. Также в ролике можно увидеть Пулу и общую рыбалку Гарри с детьми.