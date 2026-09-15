Меган Маркл показала рідкісні фото принца Гаррі та їхніх дітей

Меган Маркл показала сімейні моменти з Гаррі

У ролику, присвяченому дню народження принца Гаррі, Меган зібрала серію особистих кадрів із чоловіком та їхніми дітьми - принцом Арчі та принцесою Лілібет.

Відео починається з чорно-білого фото Гаррі, після чого з'являються кадри з родинного життя. На них принц Гаррі катається на лижах із Лілібет, їздить на квадроциклі разом із дітьми, практикує стрільбу з лука з Арчі та проводить час із донькою біля водойми.

Також Меган показала романтичний момент із чоловіком, коли вони цілуються посеред поля. На іншому кадрі Гаррі йде за руку з донькою, несучи її велосипед, а ще на одному він цілує дівчинку в гольф-карі, поки Меган сидить попереду.

На відео можна побачити й домашнього улюбленця пари - собаку Пулу. У підписі до публікації вона привітала коханого ніжними словами.

"Він просто найкращий. З днем народження, коханий", - написала вона.

Як Гаррі та Меган повернулися до Великої Британії

День народження принц Гаррі зустрічає у Великій Британії. Наприкінці серпня він разом із Меган та дітьми повернувся до країни й тепер проживає у приватному будинку неподалік Лондона.

Раніше Сассекси протягом шести років жили у США - у Монтесіто, штат Каліфорнія. У 2020-му Гаррі та Меган відмовилися від виконання обов'язків старших членів британської королівської родини.

Ще 13 вересня Меган показала підписникам кадри з нового життя у Британії. Вона опублікувала відео, на якому вони тримаються за руки, Лілібет катається на велосипеді, а Арчі біжить поруч. Також у ролику можна побачити Пулу та спільну риболовлю Гаррі з дітьми.