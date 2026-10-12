Меган Маркл показала редкое видео с детьми: как Арчи и Лилибет проводят время в Великобритании

Меган Маркл показала новое видео с детьми

В воскресенье, 11 октября, 45-летняя Меган Маркл опубликовала в Instagram Stories трогательные кадры семейной прогулки.

На видео принц Арчи катается на самокате по затененной дорожке, а его младшая сестра Лилибет идет следом.

Вдали можно заметить диких оленей, не спеша проходящих мимо.

К прогулке также приобщился домашний любимец семьи - черный лабрадор по кличке Пула.

Собака бежала рядом с детьми и время от времени останавливалась, чтобы обнюхать траву.

Новые кадры появились после возвращения принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

26 августа супруги вместе с детьми и домашними любимцами переехали в страну, где решили обустроить частную семейную жизнь.

В то же время, герцоги Сассекские сохранили свой дом в калифорнийском Монтесито и недвижимость для отдыха в Португалии.

По информации People, незадолго до переезда Арчи и Лилибет впервые за четыре года встретились со своим дедушкой - королем Чарльзом III.

Принц Гарри и Чарльз III (фото: Getty Images)

Место расположения нового дома семьи и учебного заведения детей не разглашают.

Это не в первый раз Меган делится моментами семейной жизни после переезда. В сентябре она опубликовала видео, на котором показала прогулки с Гарри, катание детей на велосипедах и совместную рыбалку.

Напомним, что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США.

Несмотря на возвращение в Великобританию, их статус остается неизменным.