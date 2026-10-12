Меган Маркл показала рідкісне відео з дітьми: як Арчі та Лілібет проводять час у Великій Британії

Меган Маркл показала нове відео з дітьми

У неділю, 11 жовтня, 45-річна Меган Маркл опублікувала в Instagram Stories зворушливі кадри сімейної прогулянки.

На відео принц Арчі катається на самокаті затіненою доріжкою, а його молодша сестра Лілібет іде слідом.

Удалині можна помітити диких оленів, які неспішно проходять повз.

До прогулянки також долучився домашній улюбленець родини - чорний лабрадор на прізвисько Пула.

Собака біг поруч із дітьми та час від часу зупинявся, щоб обнюхати траву.

Нові кадри з'явилися після повернення принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії.

26 серпня подружжя разом із дітьми та домашніми улюбленцями переїхало до країни, де вирішило облаштувати приватне сімейне життя.

Водночас герцоги Сассекські зберегли свій будинок у каліфорнійському Монтесіто та нерухомість для відпочинку в Португалії.

За інформацією People, незадовго до переїзду Арчі та Лілібет вперше за понад чотири роки зустрілися зі своїм дідусем - королем Чарльзом III.

Принц Гаррі і Чарльз III (фото: Getty Images)

Місце розташування нового будинку родини та навчального закладу дітей не розголошують.

Це не вперше Меган ділиться моментами родинного життя після переїзду. У вересні вона опублікувала відео, на якому показала прогулянки з Гаррі, катання дітей на велосипедах і спільну риболовлю.

Нагадаємо, що у 2020 році принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від виконання обов'язків старших членів королівської родини та переїхали до США.

Попри повернення до Великої Британії, їхній статус залишається незмінним.