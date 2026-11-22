Какой была свадьба Майли Сайрус

Церемония состоялась в субботу, 21 ноября, в Палм-Спрингс, штат Калифорния, в бывшем доме легендарного певца Фрэнка Синатры.

На обнародованных кадрах Майли предстает в свадебном платье с длинными рукавами, открытой спиной и длинным шлейфом. Жених выбрал классический черный костюм.

Сама церемония проходила под конструкцией, украшенной белыми розами. В один из самых трогательных моментов Сайрус достала платок, чтобы вытереть слезы.



Пара произнесла клятвы и официально стала супругами. На свадьбе присутствовало около сотни гостей, среди которых родные и друзья.

В канун праздника жених и невеста также устроили ужин для близких в одном из ресторанов недалеко от места проведения свадьбы. Среди блюд были филе миньоны и равиоли с лобстером.

Что известно об отношениях Сайрус и Морандо

Артисты стали встречаться около четырех лет назад. О помолвке пара стало известно в декабре 2025 года.

Для певицы этот брак стал вторым после развода с актером Лиамом Гемсвортом, с которым она была с 2018 по 2020 год.