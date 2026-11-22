Яким було весілля Майлі Сайрус

Церемонія відбулася в суботу, 21 листопада, у Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія, у колишньому будинку легендарного співака Френка Сінатри.

На оприлюднених кадрах Майлі постає у весільній сукні з довгими рукавами, відкритою спиною та довгим шлейфом. Наречений обрав класичний чорний костюм.

Сама церемонія проходила під конструкцією, прикрашеною білими трояндами. В один із найбільш зворушливих моментів Сайрус дістала хустинку, щоб витерти сльози.



Пара виголосила обітниці та офіційно стала подружжям. На весіллі були присутні близько сотні гостей, серед яких рідні та друзі.

Напередодні свята наречені також влаштували вечерю для близьких в одному з ресторанів неподалік місця проведення весілля. Серед страв були філе міньйон і равіолі з лобстером.

Що відомо про стосунки Сайрус та Морандо

Артисти почали зустрічатися близько чотирьох років тому. Про заручини пари стало відомо у грудні 2025 року.

Для співачки цей шлюб став другим після розлучення з актором Ліамом Гемсвортом, з яким вона була з 2018 по 2020 рік.