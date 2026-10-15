Майли Сайрус пожертвовала 1 млн долларов на жилье для женщин, которые потеряли дом

Американская певица Майли Сайрус вместе с матерью Тиш Сайрус-Перселл присоединилась к благотворительной инициативе в поддержку женщин, оставшихся без дома. Фонд артистки направит 1 миллион долларов на компанию HOME, которую реализует Downtown Women's Center (DWC) в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на DWC , средства помогут создать новое жилье для женщин и людей, переживших насилие.

На что направят деньги

Один из ключевых проектов - Rosa's Place, жилой комплекс на Скид-Роу, где обустроят 97 квартир для женщин и людей, переживших насилие и оказавшихся без дома. Строительство предполагает не только жилье, но и доступ к сопроводительным услугам, призванным помочь жителям восстановить стабильность.

Участие Майли и Тиши в проекте не ограничивается финансовой поддержкой. Они также присоединялись к обновлению жилых и общественных помещений на кампусе центра в Лос-Анджелесе и консультировали команду по дизайну интерьера Rosa's Place.

"Для меня большая честь поддерживать DWC, ведь центр создает для женщин возможности исцеляться, восстанавливаться и снова чувствовать себя как дома", - отметила Майли Сайрус.

Благодаря пожертвованиям, продаже билетов и спонсорской поддержке гала-вечер собрал 2,2 миллиона долларов для компании HOME. Отдельно фонд Майли Сайрус объявил о вкладе в размере 1 миллиона долларов.

Майли Сайрус вместе с матерью Тиш Сайрус-Перселл (фото: instagram.com/tishcyruspurcell)

Что известно о благотворительной деятельности Майли Сайрус

Певица уже не в первый раз поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Она основала Happy Hippie Foundation в 2014 году.

Организация помогала, в частности, молодым людям, не имеющим домов и представителям ЛГБТК-сообщества.