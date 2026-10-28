"Маленький Фредди": звезда "Баффи" Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына на новых фото
Американская актриса Сара Мишель Геллар поделилась новыми семейными фотографиями с 14-летним сыном Рокки. Подписчики обратили внимание, насколько подросток похож на своего отца - актера Фредди Принца-младшего.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение звезды в Instagram.
Как выглядит сын Геллар и Принца-младшего
Актриса опубликовала фотографии 26 октября после семейных выходных на картодроме.
Вместе с мужем она поддерживала сына, который увлекается гонкой.
"Выходные на гонке с моими ребятами", - подписала кадры Геллар.
На одном из снимков Рокки позирует рядом с матерью в гоночном комбинезоне.
Также актриса показала селфи с мужем и кадры подготовки сына к заезду.
Особое внимание привлекла новая прическа подростка: длинные волнистые волосы он сменил на очень короткую стрижку.
После этого сходство с отцом стало еще заметнее для подписчиков.
"Копировать/вставить", - пошутили в комментариях.
Другие пользователи назвали Рокки маленьким Фредди и даже предложили шутливое имя – Фредди Принц-младший-младший.
Чем увлекается Рокки
Гонки интересуют сына актеров с раннего детства. В конце августа он опубликовал старую анкету из детсада, в которой среди любимых занятий отметил автомобильную гонку.
"Воплощаю свою мечту из детсада", - написал Рокки.
Ранее Хеллар рассказывала, что сын хочет стать пилотом Формулы-1. Пока он тренируется и участвует в картинговых соревнованиях, а родители поддерживают его увлечение.
К слову, Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший познакомились на съемках фильма "Я знаю, что вы совершили прошлым летом", вышедшем в 1997 году. В 2002-м пара вышла замуж.
Кроме Рокки, супруги воспитывают 17-летнюю дочь Шарлотту.