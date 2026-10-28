"Маленький Фредді": зірка "Баффі" Сара Мішель Геллар показала 14-річного сина на нових фото
Американська акторка Сара Мішель Геллар поділилася новими сімейними фотографіями з 14-річним сином Роккі. Підписники звернули увагу, наскільки підліток схожий на свого батька - актора Фредді Принца-молодшого.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис зірки в Instagram.
Який вигляд має син Геллар і Принца-молодшого
Акторка опублікувала фотографії 26 жовтня після сімейних вихідних на картодромі.
Разом із чоловіком вона підтримувала сина, який захоплюється перегонами.
"Вихідні на перегонах із моїми хлопцями", - підписала кадри Геллар.
На одному зі знімків Роккі позує поруч із мамою у гоночному комбінезоні.
Також акторка показала селфі з чоловіком і кадри підготовки сина до заїзду.
Особливу увагу привернула нова зачіска підлітка: довше хвилясте волосся він змінив на дуже коротку стрижку.
Після цього схожість із батьком стала ще помітнішою для підписників.
"Копіювати/вставити", - пожартували в коментарях.
Інші користувачі назвали Роккі маленьким Фредді та навіть запропонували жартівливе ім’я - Фредді Принц-молодший-молодший.
Чим захоплюється Роккі
Перегони цікавлять сина акторів із раннього дитинства. Наприкінці серпня він опублікував стару анкету з дитсадка, у якій серед улюблених занять зазначив автомобільні перегони.
"Втілюю свою мрію з дитсадка", - написав Роккі.
Раніше Геллар розповідала, що син хоче стати пілотом Формули-1. Поки що він тренується та бере участь у картингових змаганнях, а батьки підтримують його захоплення.
До слова, Сара Мішель Геллар і Фредді Принц-молодший познайомилися на зніманнях фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа", який вийшов у 1997 році. У 2002-му пара одружилася.
Окрім Роккі, подружжя виховує 17-річну доньку Шарлотту.