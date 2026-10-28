"Маленький Фредди": звезда "Баффи" Сара Мишель Геллар показала 14-летнего сына на новых фото

Американская актриса Сара Мишель Геллар поделилась новыми семейными фотографиями с 14-летним сыном Рокки. Подписчики обратили внимание, насколько подросток похож на своего отца - актера Фредди Принца-младшего.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на сообщение звезды в Instagram .

Как выглядит сын Геллар и Принца-младшего

Актриса опубликовала фотографии 26 октября после семейных выходных на картодроме.

Вместе с мужем она поддерживала сына, который увлекается гонкой.

"Выходные на гонке с моими ребятами", - подписала кадры Геллар.

На одном из снимков Рокки позирует рядом с матерью в гоночном комбинезоне.

Сара Мишель Геллар с сыном (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Также актриса показала селфи с мужем и кадры подготовки сына к заезду.

Сара Мишель Геллар с мужчиной (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Особое внимание привлекла новая прическа подростка: длинные волнистые волосы он сменил на очень короткую стрижку.

После этого сходство с отцом стало еще заметнее для подписчиков.

"Копировать/вставить", - пошутили в комментариях.

Другие пользователи назвали Рокки маленьким Фредди и даже предложили шутливое имя – Фредди Принц-младший-младший.

Сын Сары Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Чем увлекается Рокки

Гонки интересуют сына актеров с раннего детства. В конце августа он опубликовал старую анкету из детсада, в которой среди любимых занятий отметил автомобильную гонку.

"Воплощаю свою мечту из детсада", - написал Рокки.

Ранее Хеллар рассказывала, что сын хочет стать пилотом Формулы-1. Пока он тренируется и участвует в картинговых соревнованиях, а родители поддерживают его увлечение.

Сын Сары Мишель Геллар (фото: instagram.com/sarahmgellar)

К слову, Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший познакомились на съемках фильма "Я знаю, что вы совершили прошлым летом", вышедшем в 1997 году. В 2002-м пара вышла замуж.

Кроме Рокки, супруги воспитывают 17-летнюю дочь Шарлотту.