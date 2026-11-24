Как супруги приобрели имение

По информации СМИ, Галливелл и Горнер завершили приобретение на прошлой неделе.

Знакомым они описывают недвижимость как дом мечты, в котором они хотят поселиться надолго.

Путь к покупке оказался непростым. Еще в августе их предложение в 45 млн фунтов превзошла другая покупка, предложившая 52 млн.

В конце концов супругам удалось перебить ее предложение и получить имение. Окончательную сумму сделки издание не называет.

Какая связь дома с "Гордостью и предубеждением"

Edgcote House расположен в Нортгемптоншире, неподалеку от Банбери. В сериале BBC в 1995 году он сыграл роль дома мистера Бингли.

Именно в этой экранизации романа Джейн Остин мистера Дарси воплотил Колин Ферт.

Для Галливелл, которая, по данным Daily Mail, является поклонницей творчества писательницы, приобретение имеет и особое личное значение.

По описанию Savills площадь главного дома составляет около 2400 квадратных метров.

В нем восемь основных спален, пять ванных комнат, шесть парадных комнат для приемов и дополнительные помещения на верхнем этаже.

Интерьеры сохранили исторические детали: декоративную лепнину, резные камины, деревянные панели и парадную лестницу из красного дерева.

Historic England также описывает мраморные камины и бывшую библиотеку, которую впоследствии превратили в бильярдную.

Территория имения охватывает около 1700 акров, или 688 гектаров. Здесь расположены сады, парковая зона, озеро, теннисный корт и сельскохозяйственные земли.

Кроме главной резиденции, в комплекс входит 31 жилой объект, в том числе дома, коттеджи и квартиры.

Имение также имеет собственный ипподром и две базы для подготовки скаковых лошадей. По данным Daily Mail, супруги планируют развивать здесь свой проект, связанный со скаковыми лошадьми.

Дом XVIII столетия с королевской историей

По данным Historic England, нынешний Edgcote House построили в 1748–1754 годах. Он имеет охранный статус Grade I, подтверждающий его исключительную архитектурную и историческую ценность.

История самих земель гораздо более древняя. Как отмечает Savills, в XVI веке владение перешло к Анне Клевской в пределах договоренностей после расторжения ее брака с Генрихом VIII.

Друг супругов в разговоре с Daily Mail подчеркнул, что новые владельцы осознают ответственность за сохранение этого наследия.

"Таким домом не владеют – это он владеет вами", - сказал собеседник издания.