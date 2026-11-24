Як подружжя придбало маєток

За інформацією ЗМІ, Галлівелл і Горнер завершили придбання минулого тижня.

Знайомим вони описують нерухомість як дім мрії, у якому хочуть оселитися надовго.

Шлях до покупки виявився непростим. Ще в серпні їхню пропозицію у 45 млн фунтів перевершила інша покупчиня, яка запропонувала 52 млн.

Зрештою подружжю вдалося перебити її пропозицію та отримати маєток. Остаточну суму угоди видання не називає.

Який зв'язок будинку з "Гордістю і упередженням"

Edgcote House розташований у Нортгемптонширі, неподалік міста Банбері. У серіалі BBC 1995 року він зіграв роль будинку містера Бінглі.

Саме в цій екранізації роману Джейн Остін містера Дарсі втілив Колін Ферт.

Для Галлівелл, яка, за даними Daily Mail, є прихильницею творчості письменниці, придбання має й особливе особисте значення.

За описом Savills, площа головного будинку становить близько 2400 квадратних метрів.

У ньому є вісім основних спалень, п'ять ванних кімнат, шість парадних кімнат для прийомів і додаткові приміщення на верхньому поверсі.

Інтер'єри зберегли історичні деталі: декоративну ліпнину, різьблені каміни, дерев'яні панелі та парадні сходи з червоного дерева.

Historic England також описує мармурові каміни й колишню бібліотеку, яку згодом перетворили на більярдну.

Територія маєтку охоплює приблизно 1700 акрів, або 688 гектарів. Тут розташовані сади, паркова зона, озеро, тенісний корт і сільськогосподарські землі.

Окрім головної резиденції, до комплексу входить 31 житловий об'єкт, зокрема будинки, котеджі та квартири.

Маєток також має власний іподром і дві бази для підготовки скакових коней. За даними Daily Mail, подружжя планує розвивати тут свій проєкт, пов'язаний зі скаковими кіньми.

Будинок XVIII століття з королівською історією

За даними Historic England, нинішній Edgcote House звели у 1748–1754 роках. Він має охоронний статус Grade I, який підтверджує його виняткову архітектурну та історичну цінність.

Історія самих земель значно давніша. Як зазначає Savills, у XVI столітті володіння перейшло до Анни Клевської в межах домовленостей після розірвання її шлюбу з Генріхом VIII.

Друг подружжя у розмові з Daily Mail наголосив, що нові власники усвідомлюють відповідальність за збереження цієї спадщини.

"Таким будинком не володіють - це він володіє вами", - сказав співрозмовник видання.