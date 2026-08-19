Мадонна с размахом отпраздновала день рождения в Греции: разбивали тарелки и танцевали до утра

Как Мадонна отпраздновала день рождения

Для празднования своего дня рождения певица выбрала один из самых известных греческих островов - Корфу.

Звезда не ограничилась обычной вечеринкой, а решила в полной мере проникнуться местным колоритом.

В программе были традиционные блюда, греческая музыка, танцы и одна из самых известных местных праздничных традиций - битье тарелок.

Мадонна поделилась моментами празднования в соцсетях и кратко описала свое греческое приключение:

"Есть, молиться, любить, пить, танцевать, бить тарелки, кормить кошек!" - написала артистка.

Праздник она провела вместе с ближайшими - семьей и друзьями.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Певица побывала в Метеорах

Поездкой на Корфу греческий отпуск знаменитости не ограничился.

Певица также отправилась в Метеоры - одно из самых известных мест Греции, славящееся монастырями, расположенными на вершинах высоких скал.

Таким образом, день рождения Мадонны соединил громкое празднование с путешествиями и знакомством с культурой страны.

Судя по опубликованным кадрам, артистка осталась в восторге от греческой атмосферы и решила провести свой особый день максимально далеко от традиционного светского формата.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)