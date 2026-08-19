Мадонна з розмахом відгуляла день народження у Греції: били тарілки й танцювали до ночі

Як Мадонна відсвяткувала день народження

Для свого дня народження співачка обрала один із найвідоміших грецьких островів - Корфу.

Зірка не обмежилася звичайною вечіркою, а вирішила відчути місцевий колорит на повну.

У програмі були традиційні страви, грецька музика, танці та одна з найвідоміших місцевих святкових традицій - биття тарілок.

Мадонна поділилася моментами святкування у соцмережах і коротко описала свою грецьку пригоду:

"Їсти, молитися, кохати, пити, танцювати, бити тарілки, годувати котів!" - написала артистка.

Свято вона провела разом із найближчими - родиною та друзями.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Співачка побувала у Метеорах

Поїздкою на Корфу грецька відпустка знаменитості не обмежилася.

Співачка також вирушила до Метеорів - одного з найвідоміших місць Греції, яке славиться монастирями, розташованими на вершинах високих скель.

Таким чином день народження Мадонни поєднав гучне святкування з подорожами та знайомством із культурою країни.

Судячи з опублікованих кадрів, артистка залишилася у захваті від грецької атмосфери та вирішила провести свій особливий день максимально далеко від традиційного світського формату.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)