Мадонна с размахом отпраздновала день рождения в Греции: разбивали тарелки и танцевали до утра

Попкоролева выбрала для празднования остров Корфу и полностью погрузилась в греческие традиции
Мадонна выбрала Грецию для празднования дня рождения. Попкоролева провела особенные дни на острове Корфу в окружении семьи и друзей, а празднование прошло с греческой музыкой, плясками, традиционной кухней и даже биением тарелок.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Для празднования своего дня рождения певица выбрала один из самых известных греческих островов - Корфу.
Звезда не ограничилась обычной вечеринкой, а решила в полной мере проникнуться местным колоритом.
В программе были традиционные блюда, греческая музыка, танцы и одна из самых известных местных праздничных традиций - битье тарелок.
Мадонна поделилась моментами празднования в соцсетях и кратко описала свое греческое приключение:
"Есть, молиться, любить, пить, танцевать, бить тарелки, кормить кошек!" - написала артистка.
Праздник она провела вместе с ближайшими - семьей и друзьями.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Поездкой на Корфу греческий отпуск знаменитости не ограничился.
Певица также отправилась в Метеоры - одно из самых известных мест Греции, славящееся монастырями, расположенными на вершинах высоких скал.
Таким образом, день рождения Мадонны соединил громкое празднование с путешествиями и знакомством с культурой страны.
Судя по опубликованным кадрам, артистка осталась в восторге от греческой атмосферы и решила провести свой особый день максимально далеко от традиционного светского формата.
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)