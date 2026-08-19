Мадонна с размахом отпраздновала день рождения в Греции: разбивали тарелки и танцевали до утра

Мадонна выбрала Грецию для празднования дня рождения. Попкоролева провела особенные дни на острове Корфу в окружении семьи и друзей, а празднование прошло с греческой музыкой, плясками, традиционной кухней и даже биением тарелок.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как Мадонна отпраздновала день рождения

Для празднования своего дня рождения певица выбрала один из самых известных греческих островов - Корфу.

Звезда не ограничилась обычной вечеринкой, а решила в полной мере проникнуться местным колоритом.

В программе были традиционные блюда, греческая музыка, танцы и одна из самых известных местных праздничных традиций - битье тарелок.

Мадонна поделилась моментами празднования в соцсетях и кратко описала свое греческое приключение:

"Есть, молиться, любить, пить, танцевать, бить тарелки, кормить кошек!" - написала артистка.

Праздник она провела вместе с ближайшими - семьей и друзьями.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Певица побывала в Метеорах

Поездкой на Корфу греческий отпуск знаменитости не ограничился.

Певица также отправилась в Метеоры - одно из самых известных мест Греции, славящееся монастырями, расположенными на вершинах высоких скал.

Таким образом, день рождения Мадонны соединил громкое празднование с путешествиями и знакомством с культурой страны.

Судя по опубликованным кадрам, артистка осталась в восторге от греческой атмосферы и решила провести свой особый день максимально далеко от традиционного светского формата.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)