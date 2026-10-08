Не только Korolova: еще два украинских проекта попали в рейтинг DJ Mag
Три украинских имена появились в ежегодном рейтинге Top 100 DJs британского издания DJ Mag. В список лучших диджеев мира вошли Korolova, Miss Monique и дуэт ARTBAT.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальные результаты DJ Mag.
Какие места заняли украинцы
Высшее среди украинских артистов расположилась Korolova. Она заняла 36 место, поднявшись сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.
Miss Monique оказалась на 61-й строчке. Ее результат также улучшился на 14 позиций.
Украинский дуэт ARTBAT занял 70-е место, поднявшись в рейтинге на три ступени.
Таким образом, все три украинских проекта в этом году продемонстрировали рост.
Возглавил Top 100 DJs 2026 французский музыкант David Guetta . Он стал лучшим диджеем мира уже в шестой раз и установил рекорд по количеству побед в рейтинге.
Второе место занял Martin Garrix, а третье - Anyma.
Что известно об украинских участниках рейтинга
Korolova работает преимущественно в жанрах melodic house и techno. В 2023 году она основала свой лейбл и серию музыкальных событий Captive Soul. Ее композиции также выходили на Tomorrowland Music, Ultra Records и Armada Music.
Miss Monique начинала карьеру в Киеве, а международную аудиторию завоевала благодаря записям своих DJ-сетов на YouTube.
В 2019 году артистка основала Siona Records. Сначала лейбл создавался как платформа для молодых украинских продюсеров, работающих с progressive house, а затем начал выпускать музыку артистов со всего мира.
ARTBAT – киевский дуэт Артура Кривенко и Виталия "Batish" Лымаренко. Музыканты выступали на Tomorrowland, Coachella, Ultra Music Festival и других крупных фестивалях.
В 2021 году они запустили собственный лейбл UPPERGROUND, а среди их коллабораций есть работы с David Guetta, Armin van Buuren и Idris Elba.