Не лише Korolova: ще два українські проєкти потрапили до рейтингу DJ Mag

Які місця посіли українці

Найвище серед українських артистів розташувалася Korolova. Вона посіла 36-те місце, піднявшись одразу на 14 позицій порівняно з минулим роком.

Miss Monique опинилася на 61-й сходинці. Її результат також покращився на 14 позицій.

Miss Monique (фото: instagram.com/djmissmonique)

Український дует ARTBAT посів 70-те місце, піднявшись у рейтингу на три сходинки.

ARTBAT (фото: instagram.com/artbatmusic)

Таким чином, усі три українські проєкти цього року продемонстрували зростання.

Очолив Top 100 DJs 2026 французький музикант David Guetta. Він став найкращим діджеєм світу вже вшосте та встановив рекорд за кількістю перемог у рейтингу.

Друге місце посів Martin Garrix, а третє - Anyma.

Що відомо про українських учасників рейтингу

Korolova працює переважно у жанрах melodic house і techno. У 2023 році вона заснувала власний лейбл і серію музичних подій Captive Soul. Її композиції також виходили на Tomorrowland Music, Ultra Records та Armada Music.

Miss Monique розпочинала кар’єру в Києві, а міжнародну аудиторію здобула завдяки записам своїх DJ-сетів на YouTube.

У 2019 році артистка заснувала Siona Records. Спочатку лейбл створювався як платформа для молодих українських продюсерів, які працюють із progressive house, а згодом почав випускати музику артистів з усього світу.

ARTBAT - київський дует Артура Кривенка та Віталія "Batish" Лимаренка. Музиканти виступали на Tomorrowland, Coachella, Ultra Music Festival та інших великих фестивалях.

У 2021 році вони запустили власний лейбл UPPERGROUND, а серед їхніх колаборацій є роботи з David Guetta, Armin van Buuren та Idris Elba.