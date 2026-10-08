Не только Korolova: еще два украинских проекта попали в рейтинг DJ Mag

Три украинских имена появились в ежегодном рейтинге Top 100 DJs британского издания DJ Mag. В список лучших диджеев мира вошли Korolova , Miss Monique и дуэт ARTBAT.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальные результаты DJ Mag .

Какие места заняли украинцы

Высшее среди украинских артистов расположилась Korolova. Она заняла 36 место, поднявшись сразу на 14 позиций по сравнению с прошлым годом.

Miss Monique оказалась на 61-й строчке. Ее результат также улучшился на 14 позиций.

Miss Monique (фото: instagram.com/djmissmonique)

Украинский дуэт ARTBAT занял 70-е место, поднявшись в рейтинге на три ступени.

ARTBAT (фото: instagram.com/artbatmusic)

Таким образом, все три украинских проекта в этом году продемонстрировали рост.

Возглавил Top 100 DJs 2026 французский музыкант David Guetta . Он стал лучшим диджеем мира уже в шестой раз и установил рекорд по количеству побед в рейтинге.

Второе место занял Martin Garrix, а третье - Anyma.

Что известно об украинских участниках рейтинга

Korolova работает преимущественно в жанрах melodic house и techno. В 2023 году она основала свой лейбл и серию музыкальных событий Captive Soul. Ее композиции также выходили на Tomorrowland Music, Ultra Records и Armada Music.

Miss Monique начинала карьеру в Киеве, а международную аудиторию завоевала благодаря записям своих DJ-сетов на YouTube.

В 2019 году артистка основала Siona Records. Сначала лейбл создавался как платформа для молодых украинских продюсеров, работающих с progressive house, а затем начал выпускать музыку артистов со всего мира.

ARTBAT – киевский дуэт Артура Кривенко и Виталия "Batish" Лымаренко. Музыканты выступали на Tomorrowland, Coachella, Ultra Music Festival и других крупных фестивалях.

В 2021 году они запустили собственный лейбл UPPERGROUND, а среди их коллабораций есть работы с David Guetta, Armin van Buuren и Idris Elba.