Леонардо Ди Каприо заметили с младшей на 24 года моделью

Ди Каприо, как обычно, пытался остаться незаметным. Для выхода он выбрал черную куртку, бейсболку и маску.

Пара приехала одним автомобилем. Черетти привлекла внимание эффектным образом - модель надела серое мини-платье и туфли на очень высоком каблуке.

Когда Витория выходила из машины, Ди Каприо поддержал ее рукой и прикрыл от лишнего внимания фотографов. После этого актер вместе с любимой направился ко входу в заведение.

Впоследствии уже внутри клуба пару, похоже, заметили вместе с Ленни Кравицом. Детали их встречи не разглашаются, ведь мероприятие имело закрытый формат.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти (фото: Backgrid)

Отношения Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти

Впервые стало известно об их романтических отношениях летом 2023 года. С тех пор их не раз замечали вместе в разных странах - от США до Европы.

Пара не спешит комментировать свои отношения и в большинстве избегает общих публичных выходов.

Несмотря на это, папарацци периодически фиксируют влюбленных во время отдыха, прогулок и светских мероприятий. Черетти также не раз оказывалась рядом с Ди Каприо во время его поездок в Европу.

За годы отношений модель и актер неоднократно давали повод для слухов о возможном расставании, однако со временем их снова видели вместе. Недавний совместный выход в Западном Голливуде стал очередным свидетельством того, что пара продолжает проводить время вместе.

Виттория Черетти - итальянская модель, которая сотрудничала с ведущими модными домами и регулярно участвует в показах на главных Неделях моды.

Виттория Черетти (фото: instagram.com/vittoria)