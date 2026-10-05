Леонардо Ді Капріо помітили з молодшою на 24 роки моделлю

Ді Капріо, як зазвичай, намагався залишитися непомітним. Для виходу він обрав чорну куртку, бейсболку та маску.

Пара приїхала одним автомобілем. Черетті привернула увагу ефектним образом - модель одягнула сіру мінісукню та туфлі на дуже високих підборах.

Коли Вітторія виходила з машини, Ді Капріо підтримав її рукою та прикрив від зайвої уваги фотографів. Після цього актор разом із коханою попрямував до входу в заклад.

Згодом, уже всередині клубу, пару, схоже, помітили разом із Ленні Кравіцом. Деталі їхньої зустрічі не розголошуються, адже захід мав закритий формат.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті (фото: Backgrid)

Стосунки Леонардо Ді Капріо та Вітторії Черетті

Вперше стало відомо про їхні романтичні стосунки влітку 2023 року. Відтоді їх неодноразово помічали разом у різних країнах - від США до Європи.

Пара не поспішає коментувати свої стосунки та здебільшого уникає спільних публічних виходів.

Попри це, папараці періодично фіксують закоханих під час відпочинку, прогулянок і світських заходів. Черетті також неодноразово опинялася поруч із Ді Капріо під час його поїздок до Європи.

За роки стосунків модель і актор неодноразово давали привід для чуток про можливе розставання, однак згодом їх знову бачили разом. Нещодавній спільний вихід у Західному Голлівуді став черговим свідченням того, що пара продовжує проводити час разом.

Вітторія Черетті - італійська модель, яка співпрацювала з провідними модними будинками та регулярно бере участь у показах під час головних Тижнів моди.

Вітторія Черетті (фото: instagram.com/vittoria)