Леди Гага впервые стала мамой: раскрыт пол и имя ребенка

Леди Гага стала мамой девочки

Пол ребенка и его имя стали известны из свидетельства о рождении. Дочь артистка назвала Роуз Бин Полански.

Девочка родилась 9 июня в 23:19 в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Роды принимал врач Роберт Кац.

Происхождение имени Роуз официально не известно. В то же время отмечается, что у Гаги есть большая татуировка розы вдоль хребта, которую она сделала в честь исполнения песни "La Vie En Rose" в фильме "Рождение звезды".

Второе имя девочки - Бин - может быть связано с певцом и активистом Карлом Бином, чья песня "I Was Born This Way" вдохновила Леди Гагу на создание ее хита "Born This Way". Однако сама артистка пока этого не комментировала.

Что известно о пополнении в семье Гаги

Ранее в этом месяце стало известно, что певица и режиссер стали родителями. 12 сентября артистку сфотографировали в Северной Калифорнии, когда она держала новорожденного во время прогулки с любимым и подругой.

Что известно об отношениях Гаги и Полански

Леди Гага и Майкл Полански обручились в 2024 году. В марте этого года певица говорила, что они планируют жениться "скоро".

В начале сентября появились сообщения о якобы тайной свадьбе пары, однако впоследствии их опровергли. По данным источников, пара остается обрученной.