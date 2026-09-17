Леді Гага вперше стала мамою: розкрито стать та ім'я дитини

Леді Гага стала мамою дівчинки

Стать дитини та її ім’я стали відомі зі свідоцтва про народження. Доньку артистка назвала Роуз Бін Поланскі.

Дівчинка народилася 9 червня о 23:19 у медичному центрі Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі. Пологи приймав лікар Роберт Кац.

Походження імені Роуз офіційно не відомо. Водночас зазначається, що у Гаги є велике татуювання троянди вздовж хребта, яке вона зробила на честь виконання пісні "La Vie En Rose" у фільмі "Народження зірки".

Друге ім'я дівчинки - Бін - може бути пов'язане зі співаком та активістом Карлом Біном, чия пісня "I Was Born This Way" надихнула Леді Гагу на створення її хіта "Born This Way". Однак сама артистка поки цього не коментувала.

Що відомо про поповнення в родині Гаги

Раніше цього місяця стало відомо, що співачка та режисер стали батьками. 12 вересня артистку сфотографували в Північній Каліфорнії, коли вона тримала новонароджену дитину під час прогулянки з коханим та подругою.

Що відомо про стосунки Гаги та Поланскі

Леді Гага та Майкл Поланскі заручилися у 2024 році. У березні цього року співачка говорила, що вони планують одружитися "скоро".

На початку вересня з'явилися повідомлення про нібито таємне весілля пари, однак згодом їх спростували. За даними джерел, пара залишається зарученою.