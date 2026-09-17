Лариса Руснак откровенно рассказала о смерти мамы: "Чувствовала страх и опасность"

Народная артистка Украины Лариса Руснак недавно пережила потерю мамы, которой было 83 года. Она поделилась, что смерть близкого человека повлияла на ее восприятие жизни и заставила по-новому взглянуть на их отношения.

Об этом она рассказала в интервью Wave RBC.UA.

Что Лариса Руснак рассказала о потере мамы

По словам актрисы, последний месяц жизни мамы пришелся на период, когда она работала над спектаклем "Одіссея".

"Я отпрашивалась по репетициям на несколько дней, потому что маме в Одессе становилось хуже и нужно было помочь брату", - вспомнила она.

Утрата родного человека сильно повлияла на его восприятие жизни.

"Очень сильно. Произошла переоценка, трансформация по отношению к ней", - рассказала Руснак.

Лариса Руснак (фото: Wave RBC.UA)

Актриса призналась, что в момент ухода мамы испытывала страх и опасность. Однако со временем ее состояние изменилось.

"В момент ее ухода я испытывала страх и опасность, но все изменилось, когда я три дня и три ночи простояла на коленях у мамы, пока она отходила. Я отходила только в туалет или что-нибудь поесть", - сказала Руснак.

Ей стало легче после того, как к маме пригласили священника. В последние моменты жизни она держала ее за руку и пыталась успокоить.

"Мамочка, не бойся, я рядом, держу тебя за руку. Все нормально, ты не сама, и там тоже будешь не сама, там тебя ждут", - вспомнила она свои слова.

Она добавила, что не знает, откуда именно они взялись, но надеется, что маме сейчас хорошо.

Лариса Руснак о смерти мамы (фото: Wave RBC.UA)

Какой запомнила маму

Актриса также рассказала, какие черты унаследовала от матери. Она была очень энергичным человеком и всегда стремилась работать и чего-то достигать.

"Испытываю в себе мамино упрямство: установку, что работать надо всегда, нельзя сидеть без дела, даже в чистой квартире я начинаю что-то убирать", - рассказала Руснак.

Она отметила, что именно от мамы ей передались энергия и настойчивость.

"Ее энергия, желание добиваться того, чего хочешь, - "вижу цель, не вижу преград" - это от мамы. Я очень ей благодарна за все, что она мне дала", - поделилась актриса.

Руснак также отметила, что в периоды утрат и сложных жизненных обстоятельств важно не замыкаться в себе, а говорить о собственных чувствах.

"Да, это нам очень нужно: не хоронить, а говорить в тот момент, когда чувствуешь", – сказала она.

По ее мнению, жизнь может измениться очень быстро, поэтому человек не всегда способен контролировать обстоятельства.

"Это как прорастающая сквозь асфальт травинка: она не думает, что сверху асфальт и не пробьется. Она просто бьется", - подытожила Лариса.