Что известно о пополнении в семье Тарантино

Супруги уже воспитывают сына Лео и дочь Адриану, а теперь у них родился третий малыш. По данным представителя режиссера, у них появился еще один мальчик.

"Квентин и его жена Даниэлла с огромной радостью сообщают о рождении своего третьего ребенка - маленького мальчика", - говорилось в заявлении.

В то же время имя малыша звездная пара пока не раскрыла.

История любви Тарантино и Даниэллы

Режиссер встретил любимую в 2009 году в Израиле, когда приехал туда презентовать один из своих проектов. Между ними завязались отношения, но через несколько лет они разошлись.

Около 2016 года они возобновили роман, а летом следующего Квентин сделал Даниэлле предложение руки и сердца.

В ноябре 2018-го пара сыграла свадьбу. Тогда они устроили камерную церемонию в своем доме в Лос-Анджелесе.

В феврале 2020-го у супругов родился первенец Лео. В июле 2022-го их семья стала больше с появлением дочери Адрианы. Теперь они снова принимают поздравления с пополнением.



Напомним, 63-летний Тарантино - один из самых известных американских кинорежиссеров, сценаристов и продюсеров. Он получил популярность благодаря фильмам "Бешеные псы", "Уголовное чтиво", "Джеки Браун", "Убить Билла", "Бесславные ублюдки", "Джанго свободен" и "Однажды в Голливуде".

В то же время, его 43-летняя жена Даниэлла занимается музыкой и модельным бизнесом.