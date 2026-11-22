Що відомо про поповнення в родині Тарантіно

Подружжя вже виховує сина Лео та доньку Адріану, а тепер у них народився третій малюк. За даними представника режисера, у них з'явився ще один хлопчик.

"Квентін та його дружина Даніелла з величезною радістю повідомляють про народження своєї третьої дитини - маленького хлопчика", - йшлося в заяві.

Водночас ім'я малюка зіркова пара поки не розкрила.

Історія кохання Тарантіно та Даніелли

Режисер зустрів кохану у 2009 році в Ізраїлі, коли приїхав туди презентувати один зі своїх проєктів. Між ними зав'язалися стосунки, але через кілька років вони розійшлися.

Близько 2016 року вони відновили роман, а влітку наступного Квентін зробив Даніеллі пропозицію руки та серця.

У листопаді 2018-го пара зіграла весілля. Тоді вони влаштували камерну церемонію у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

У лютому 2020-го в подружжя народився первісток Лео. У липні 2022-го їхня родина стала більшою з появою доньки Адріани. Тепер вони знову приймають вітання з поповненням.



Нагадаємо, 63-річний Тарантіно - один із найвідоміших американських кінорежисерів, сценаристів і продюсерів. Він здобув популярність завдяки фільмам "Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Джекі Браун", "Убити Білла", "Безславні виродки", "Джанґо вільний" та "Одного разу в Голлівуді".

Водночас його 43-річна дружина Даніелла займається музикою та модельним бізнесом.