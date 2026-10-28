Культовый фильм ужасов "Птицы" возвращается: Сара Снук сыграет главную роль

О чем будет сериал "Птицы"

Сара Снук сыграет Майру Месси - женщину, которая после сложной борьбы за опеку над ребенком возвращается домой вместе с маленькой дочерью.

Однако возвращение становится началом нового испытания: Майра тайно пытается выяснить, что произошло с ее подругой детства, которая при загадочных обстоятельствах исчезла.

Майра Месси (фото: кадр из фильма)

Пока героиня ищет ответ, на свободе остается убийца, а угрозы для нее самой становятся все серьезнее. Ситуация осложняется из-за непонятных приступов птиц, которые внезапно начинают представлять смертельную опасность для людей.

Сара Снук (фото: Getty Images)

Впоследствии выясняется, что эти события могут быть связаны с преследованием, которое расследует Майра.

Главной героини придется раскрыть тайну исчезновения подруги и одновременно оградить дочь от угрозы, природу которой трудно объяснить.

Чем новая версия будет отличаться от фильма

Оригинальные "Птицы" вышли в 1963 году. В фильме Альфреда Гичкока главную роль исполнила Типпи Гедрен, а сюжет разворачивался вокруг жителей прибрежного городка, оказавшихся под атакой птиц.

Причины необычного поведения птиц оставались загадкой, что усугубляло атмосферу тревоги.

"Птицы" Альфреда Гичкока (фото: кадр из фильма)

"Птицы" Альфреда Гичкока (фото: кадр из фильма)

"Птицы" Альфреда Гичкока (фото: кадр из фильма)

Новый сериал сохранит центральный мотив внезапной угрозы природы, но расширит историю с помощью детективной линии. Вместо сосредоточения только на приступах птиц сериал объединит жанр ужасов с расследованием исчезновения человека и личной историей матери, пытающейся уберечь ребенка.

Для Сары Снук это очередной крупный телевизионный проект после успеха "Наследников", в которых она сыграла Шив Рой и триллера "Все ее вина".

Дата премьеры нового сериала, подробности о производстве и имена других актеров пока не объявлены.