Культовий фільм жахів "Птахи" повертається: Сара Снук зіграє головну роль

Про що буде серіал "Птахи"

Сара Снук зіграє Майру Мессі - жінку, яка після складної боротьби за опіку над дитиною повертається додому разом із маленькою донькою.

Однак повернення стає початком нового випробування: Майра таємно намагається з'ясувати, що сталося з її подругою дитинства, яка за загадкових обставин зникла.

Майра Мессі (фото: кадр з фільму)

Поки героїня шукає відповіді, на волі залишається вбивця, а загрози для неї самої стають дедалі серйознішими. Ситуація ускладнюється через незрозумілі напади птахів, які раптово починають становити смертельну небезпеку для людей.

Сара Снук (фото: Getty Images)

Згодом з'ясовується, що ці події можуть бути пов'язані зі злочином, який розслідує Майра.

Головній героїні доведеться розкрити таємницю зникнення подруги й водночас захистити доньку від загрози, природу якої важко пояснити.

Чим нова версія відрізнятиметься від фільму

Оригінальні "Птахи" вийшли у 1963 році. У фільмі Альфреда Гічкока головну роль виконала Тіппі Гедрен, а сюжет розгортався навколо мешканців прибережного містечка, які опинилися під атакою птахів.

Причини незвичної поведінки птахів залишалися загадкою, що посилювало атмосферу тривоги.

"Птахи" Альфреда Гічкока (фото: кадр з фільму)

"Птахи" Альфреда Гічкока (фото: кадр з фільму)

"Птахи" Альфреда Гічкока (фото: кадр з фільму)

Новий серіал збереже центральний мотив раптової загрози з боку природи, але розширить історію за допомогою детективної лінії. Замість зосередження лише на нападах птахів серіал поєднає жанр жахів із розслідуванням зникнення людини та особистою історією матері, яка намагається вберегти дитину.

Для Сари Снук це черговий великий телевізійний проєкт після успіху "Спадкоємців", у яких вона зіграла Шив Рой та трилера "Усе її провина".

Дата прем'єри нового серіалу, подробиці про виробництво та імена інших акторів поки не оголошені.