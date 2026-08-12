Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженились: какой была свадьба

Что известно о свадьбе Роналду и Родригес

41-летний Криштиану и 32-летняя Джорджина заключили брак 11 августа 2026 года в Кашкайше, Португалия. Церемония прошла в частном формате и стала, как сообщили представители пары, "частным и интимным моментом".

На свадьбе присутствовало пятеро детей Роналду и Родригес. После церемонии футболист опубликовал в соцсетях романтический кадр, на котором можна увидеть руки супругов с золотыми кольцами.

Роналду и Родригес поженились (фото: instagram.com/cristiano)

Для пары этот день стал особенным еще и потому, что ровно год назад они объявили о помолвке. 11 августа 2025 года модель показала в Instagram руку с большим кольцом с овальным бриллиантом и сообщила о предстоящей свадьбе.

Какое кольцо Роналду подарил на помолвку (фото: instagram.com/georginagio)

История любви пара

Они познакомились в 2016 году, когда Джорджина работала продавщицей в магазине Gucci. Со временем их отношения переросли в серьезный роман.

В январе 2017 пара впервые вместе появилась на публике во время церемонии The Best FIFA Football Awards в Цюрихе. А уже весной того же года Роналду фактически подтвердил их отношения, опубликовав общую фотографию в соцсетях.

Вместе супруги воспитывают пятерых детей. Это 16-летний Криштиану-младший, личность матери которого футболист держит в тайне, 9-летние близнецы Ева Мария и Матео, 8-летняя Алана Мартина и 4-летняя Белла Эсмеральда.

Роналду с семьей (фото: instagram.com/georginagio)

В 2022 году семья пережила трагедию - во время рождения близнецов скончался сын пары Анхель, в то время как его сестра Белла выжила. Роналду и Родригес тогда публично сообщили о потере новорожденного в апреле.

Новость о свадьбе пары вызвала немало обсуждений в сети, ведь долгое время футболист не спешил делать предложение. Ранее он объяснял это тем, что ждет особого момента.