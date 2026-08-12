Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися: яким було весілля

Що відомо про весілля Роналду та Родрігес

41-річний Кріштіану та 32-річна Джорджина уклали шлюб 11 серпня 2026 року в Кашкайші, Португалія. Церемонія пройшла у приватному форматі та стала, як повідомили представники пари, "приватним та інтимним моментом".

На весіллі були присутні п'ятеро дітей Роналду та Родрігес. Після церемонії футболіст опублікував у соцмережах романтичний кадр, на якому можна побачити руки подружжя із золотими обручками.

Роналду та Родрігес одружилися (фото: instagram.com/cristiano)

Для пари цей день став особливим ще й тому, що рівно рік тому вони оголосили про заручини. 11 серпня 2025 року модель показала в Instagram руку з великою обручкою з овальним діамантом і повідомила про майбутнє весілля.

Яку каблучку Роналду подарував на заручини (фото: instagram.com/georginagio)

Історія кохання пари

Вони познайомилися у 2016 році, коли Джорджина працювала продавчинею в магазині Gucci. Згодом їхні стосунки переросли в серйозний роман.

У січні 2017 року пара вперше разом з'явилася на публіці під час церемонії The Best FIFA Football Awards у Цюриху. А вже навесні того ж року Роналду фактично підтвердив їхні стосунки, опублікувавши спільне фото у соцмережах.

Разом подружжя виховує п'ятьох дітей. Це 16-річний Кріштіану-молодший, особу матері якого футболіст тримає в таємниці, 9-річні близнюки Єва Марія та Матео, 8-річна Алана Мартіна та 4-річна Белла Есмеральда.

Роналду з родиною (фото: instagram.com/georginagio)

У 2022 році родина пережила трагедію - під час народження близнюків помер син пари Анхель, тоді як його сестра Белла вижила. Роналду та Родрігес тоді публічно повідомили про втрату новонародженого сина у квітні.

Новина про весілля пари викликала чимало обговорень в мережі, адже тривалий час футболіст не поспішав робити пропозицію. Раніше він пояснював це тим, що чекає на особливий момент.