Украинская артистка Пани Бабловская презентовала новую композицию "Красивая". Wave RBC.UA сообщает, что в ней певица с присущим ей юмором рассказывает о женской самооценке, романтических ожиданиях и умении чувствовать себя особенно независимо от того, обращают ли на тебя внимание мужчины.

Новая песня стала продолжением хита

Новая работа стала продолжением музыкальной истории артистки после трека "Буси", возглавившего музыкальные чарты и собравшего более 200 тысяч видеопересъемов в TikTok.

В центре композиции "Красива" - женщина, имеющая симпатию к мужчине и всячески пытающаяся привлечь его внимание. Она тщательно подбирает наряды для возможной встречи, следит за ним взглядом и уже успевает представить развитие их отношений.

Однако избранник пока не торопится делать первый шаг. Ситуация меняется благодаря забавному случаю: героини достаточно подвернуть ногу, чтобы наконец-то оказаться в центре его внимания.

В то же время песня не только о влюбленности и желании понравиться. Артистка обращается к теме женской уверенности и напоминает, что чувство собственной привлекательности не должно зависеть от чужих комплиментов или одобрения.

Пани Бабловская (фото предоставлено прессслужбой)

Пани Бабловская призывает женщин ценить собственную красоту

По ее словам, важно заботиться и о внутреннем состоянии, и о внешнем виде, но прежде всего самой знать себе цену. Даже обычный поход за утренним кофе с небрежно собранными волосами не повод отказываться от ощущения уверенности.

В композиции артистка совмещает романтическое настроение с самоиронией и бытовыми деталями. Ее героиня может мечтать о любви, ждать внимания симпатичного мужчины и хотеть красивых жестов, но в то же время не забывать о собственной ценности.

Ведь даже если никто не попросил ее номера телефона, это совсем не значит, что она стала менее красивой.