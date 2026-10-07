KOROLOVA попала в мировой рейтинг диджеев и установила новый рекорд

KOROLOVA поднялась на 14 позиций

За год диджейка существенно улучшила свою позицию в DJ Mag Top 100 DJs - в прошлом году она была на 50-м месте, а на этот раз поднялась на 36-е.

Артистка эмоционально отреагировала на новый результат и поблагодарила слушателей и поклонников, которые поддерживали ее во время голосования.

"Я в шоке, просто в шоке. Я заняла 36-е место во всемирном рейтинге диджеев от авторитетного DJ Mag", - поделилась она в Instagram.

В то же время Королева подчеркнула, что воспринимает это достижение как общий результат с людьми, поддерживающими ее творчество.

"Это мы с вами заняли. Каждый, кто меня поддерживал и давал свою любовь, без вас этого всего просто бы не было. Я сейчас так счастлива и не могу сдержать слез, не могу поверить до сих пор. Среди сотен тысяч диджеев в мире мы с вами 36-ти. Я всех вас очень люблю и несказанно благодарна".



Выступления по всему миру

В последний год артистка активно гастролировала и выступала в разных странах Европы, Азии и Америки.

Среди масштабных событий, в которых она принимала участие, - Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC и Zamna. Ее музыка объединяет элементы melodic techno и progressive house, а записи сетов набирают миллионы просмотров в соцсетях.

Параллельно KOROLOVA развивает собственный проект Captive Soul, который постепенно превращает из авторской концепции в отдельный live-формат.

DJ Королева в третий раз попала в мировой рейтинг (фото: представители артистки)

KOROLOVA привезет Captive Soul в Киев

В 2027 году проект впервые получит масштабную презентацию в Украине. 5 июня на территории Blockbuster Mall состоится open air-шоу SVET × KOROLOVA pres. CAPTIVE SOUL.

В первую волну лайнапа уже вошли KOROLOVA, KOSTYN b2b CHERRY b2b RAN, BE NO RAIN, ROSS QUINN, Krismi b2b Miara b2b Mila Alias и Artaria. Имена специальных гостей обещают назвать позже.

Накануне нового анонса KOROLOVA также опубликовала в Instagram загадочный тизер, подробности которого остаются интригой.



Что такое DJ Mag Top 100 DJs

Напомним, ежегодный международный рейтинг определяют по результатам открытого голосования слушателей со всего мира. Он существует с 1993 года и считается одним из самых масштабных публичных голосований в области электронной музыки.