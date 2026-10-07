KOROLOVA потрапила до світового рейтингу діджеїв і встановила новий рекорд

KOROLOVA піднялася на 14 позицій

За рік діджейка суттєво покращила свою позицію в DJ Mag Top 100 DJs - минулого року вона була на 50-му місці, а цього разу піднялася на 36-те.

Артистка емоційно відреагувала на новий результат і подякувала слухачам та шанувальникам, які підтримували її під час голосування.

"Я в шоці, просто в шоці. Я посіла 36 місце у всесвітньому рейтингу діджеїв від авторитетного DJ Mag", - поділилася вона в Instagram.

Водночас Корольова наголосила, що сприймає це досягнення як спільний результат із людьми, які підтримують її творчість.

"Це ми з вами посіли. Кожен, хто мене підтримував і давав свою любов, без вас цього всього просто б не було. Я зараз така щаслива і не можу стримати сліз, не можу повірити досі. Серед сотень тисяч діджеїв у світі ми з вами 36-ті. Я всіх вас дуже люблю і невимовно вдячна", - зазначила вона.



Виступи по всьому світу

Протягом останнього року артистка активно гастролювала та виступала в різних країнах Європи, Азії та Америки.

Серед масштабних подій, у яких вона брала участь, - Tomorrowland, Ultra Music Festival, EDC та Zamna. Її музика поєднує елементи melodic techno та progressive house, а записи сетів набирають мільйони переглядів у соцмережах.

Паралельно KOROLOVA розвиває власний проєкт Captive Soul, який поступово перетворює з авторської концепції на окремий live-формат.

DJ Корольова втретє потрапила до світового рейтингу (фото: представники артистки)

KOROLOVA привезе Captive Soul до Києва

У 2027 році проєкт вперше отримає масштабну презентацію в Україні. 5 червня на території Blockbuster Mall відбудеться open air-шоу SVET × KOROLOVA pres. CAPTIVE SOUL.

До першої хвилі лайнапу вже увійшли KOROLOVA, KOSTYN b2b CHERRY b2b R.A.N, BE NO RAIN, ROSS QUINN, Krismi b2b Miara b2b Mila Alias та Artaria. Імена спеціальних гостей обіцяють назвати пізніше.

Напередодні нового анонсу KOROLOVA також опублікувала в Instagram загадковий тизер, подробиці якого залишаються інтригою.



Що таке DJ Mag Top 100 DJs

Нагадаємо, щорічний міжнародний рейтинг визначають за результатами відкритого голосування слухачів з усього світу. Він існує з 1993 року та вважається одним із наймасштабніших публічних голосувань у сфері електронної музики.