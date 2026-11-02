Королева Камилла появилась на публике в изысканном платье от любимой дизайнерки

Образ королеры Камиллы

Для официального события королева выбрала элегантный образ в светлой палитре. Она появилась в молочно-белом платье от британской дизайнера Анны Валентайн, которую дополнила кремовыми туфлями на каблуке.

Среди аксессуаров особенное внимание привлекли золотая цепочка с подвеской, на которой изображены инициалы ее детей, и браслет от ювелирного дома Van Cleef & Arpels. Последнее украшение давно стало одним из любимых в коллекции Камиллы: оно регулярно появляется с ним на публичных мероприятиях.

Король Чарльз III и королева Камилла (фото: gettyimages.com)

Король Чарльз III поддержал сдержанный образ супруги. Для выхода он выбрал костюм песочного оттенка, классическую белую рубашку и галстук с разноцветным узором. На лацкане его пиджака была видна красная маковая брошь.

Этот цветок имеет особое символическое значение для британской королевской семьи. В ноябре ее традиционно носят в знак памяти о военнослужащих и гражданских, погибших во время военных конфликтов с участием Великобритании и стран Содружества.

Король Чарльз III и королева Камилла (фото: gettyimages.com)

Любимый бренд одежды королевы

Anna Valentine (Анна Валентайн) - одна из дизайнеров, к которым королева Камилла регулярно обращается для создания своих образов.

Дизайнер вместе с партнершей Габриэллой Пикок основала бренд Robinson Valentine (ныне Anna Valentine). Камилла выбирала ее наряды еще до того, как стала королевой, в частности для важных официальных событий.

Особенное место в их сотрудничестве занимают образы, созданные для свадьбы Камиллы и тогда еще принца Чарльза в 2005 году.

Камилла также появлялась в нарядах Анны Валентайн на других важных событиях, в частности, на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Кроме того, в 2025 году, на 20-ю годовщину собственной свадьбы, королева снова надела свое свадебное платье, дополнив его обновленными деталями.