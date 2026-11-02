Королева Камілла з'явилася на публіці у вишуканій сукні від улюбленої дизайнерки

Образ королери Камілли

Для офіційної події королева обрала елегантний образ у світлій палітрі. Вона з'явилася у молочно-білій сукні від британської дизайнерки Анни Валентайн, яку доповнила кремовими туфлями на підборах.

Серед аксесуарів особливу увагу привернули золотий ланцюжок із підвіскою, на якій зображені ініціали її дітей, та браслет від ювелірного дому Van Cleef & Arpels. Остання прикраса давно стала однією з улюблених у колекції Камілли: вона регулярно з'являється з нею на публічних заходах.

Король Чарльз III та королева Камілла (фото: gettyimages.com)

Король Чарльз III підтримав стриманий образ дружини. Для виходу він обрав костюм пісочного відтінку, класичну білу сорочку та краватку з різнокольоровим візерунком. На лацкані його піджака була помітна червона макова брошка.

Ця квітка має особливе символічне значення для британської королівської родини. У листопаді її традиційно носять на знак пам'яті про військовослужбовців і цивільних, які загинули під час воєнних конфліктів за участю Великої Британії та країн Співдружності.

Король Чарльз III та королева Камілла (фото: gettyimages.com)

Улюблений бренд одягу королеви

Anna Valentine (Анна Валентайн) - одна з дизайнерок, до яких королева Камілла регулярно звертається для створення своїх образів.

Дизайнерка разом із партнеркою Габріеллою Пікок заснувала бренд Robinson Valentine (нині Anna Valentine). Камілла обирала його вбрання ще до того, як стала королевою, зокрема для важливих офіційних подій.

Особливе місце у їхній співпраці посідають образи, створені для весілля Камілли та тоді ще принца Чарльза у 2005 році.

Камілла також з'являлася у вбраннях Анни Валентайн на інших важливих подіях, зокрема на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році. Крім того, у 2025 році, на 20-ту річницю власного весілля, королева знову одягнула свою весільну сукню, доповнивши її оновленими деталями.