Королева Камилла раскрыла неожиданную привычку Карла III перед ужином

Совместный вечерний ритуал

По словам Камиллы, они с 77-летним Карлом III имеют общий вечерний ритуал: перед ужином оба берут в руки книги и проводят время в спокойной атмосфере.

Однако иногда тишину нарушает громкий смех короля, который настолько увлекается прочитанным, что не может сдержать эмоций.

Как она призналась, такие моменты сбивают ее с мысли. Ей бывает сложно вернуться в собственную книгу, а иногда прочитанное вызывает настолько сильные эмоции, что она не может сдержать слез.

"Это очень отвлекает. Я не могу снова сосредоточиться на своей книге. Но это прекрасное, спокойное время", - сказала королева.

В то же время Камилла подчеркнула, что, несмотря на эти небольшие неудобства, совместное чтение остается приятной частью их повседневной жизни.

Что королева Камилла рассказала о своей любви к книгам

В ходе разговора Камилла также поделилась мыслями о значении чтения. По ее мнению, литература помогает людям познавать мир, находить вдохновение и лучше понимать себя.

Королева считает, что исчезновение культуры чтения стало бы большой утратой для общества.

Королева Камилла и король Карл III (фото: Getty Images)

Особое место книги занимают в ее жизни еще с юности. Камилла вспомнила, что в подростковом возрасте втайне читала роман Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей". В 1960-х годах произведение считалось скандальным из-за откровенных тем, поэтому именно его запрещенный статус добавлял чтению особого азарта.

Королева объяснила, что книги стали важной частью ее образования. Она покинула школу довольно рано, а во времена ее юности женщины реже получали университетское образование. Поэтому многие знания о мире Камилла получала именно благодаря литературе.

Как Камилла популяризирует чтение

Любовь королевы к книгам нашла отражение и в ее общественной деятельности. В 2021 году, во время пандемии COVID-19, она положила начало книжному клубу The Queen's Reading Room, который объединяет читателей и знакомит их с произведениями разных авторов.

Затем инициатива превратилась в благотворительную организацию, цель которой - поощрять взрослых и детей к чтению и помогать им открывать для себя литературу.

Королева Камилла (фото: Getty Images)

Камилла стремится показать, что книги могут быть не только источником знаний, но и способом отдохнуть, отвлечься от обыденности и пережить новые эмоции.

Поэтому даже забавная история о громком смехе Карла III во время чтения демонстрирует, насколько важными книги остаются для королевских супругов.