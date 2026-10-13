Королева Камілла розкрила несподівану звичку Карла III перед вечерею

Спільний вечірній ритуал

За словами Камілли, вони з 77-річним Карлом III мають спільний вечірній ритуал: перед вечерею обоє беруть до рук книги й проводять час у спокійній атмосфері.

Однак іноді тишу порушує гучний сміх короля, який настільки захоплюється прочитаним, що не може стримати емоцій.

Як вона зізналася, такі моменти збивають її з думки. Їй буває складно повернутися до власної книжки, а іноді прочитане викликає настільки сильні емоції, що вона не може стримати сліз.

"Це дуже відволікає. Я не можу знову зосередитися на своїй книзі. Але це чудовий, спокійний час", - сказала королева.

Водночас Камілла наголосила, що попри ці невеликі незручності спільне читання залишається приємною частиною їхнього повсякденного життя.

Що королева Камілла розповіла про свою любов до книг

Під час розмови Камілла також поділилася думками про значення читання. На її переконання, література допомагає людям пізнавати світ, знаходити натхнення та краще розуміти себе.

Королева вважає, що зникнення культури читання стало б великою втратою для суспільства.

Королева Камілла та король Карл III (фото: Getty Images)

Особливе місце книги посідають у її житті ще з юності. Камілла згадала, що в підлітковому віці потай читала роман Д.Г. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей". У 1960-х роках твір вважався скандальним через відверті теми, тож саме його заборонений статус додавав читанню особливого азарту.

Королева також пояснила, що книги стали важливою частиною її освіти. Вона залишила школу досить рано, а в часи її юності жінки рідше здобували університетську освіту. Тому багато знань про світ Камілла отримувала саме завдяки літературі.

Як Камілла популяризує читання

Любов королеви до книжок знайшла відображення і в її громадській діяльності. У 2021 році, під час пандемії COVID-19, вона започаткувала книжковий клуб The Queen's Reading Room, який об'єднує читачів і знайомить їх із творами різних авторів.

Згодом ініціатива перетворилася на благодійну організацію, мета якої - заохочувати дорослих і дітей до читання та допомагати їм відкривати для себе літературу.

Королева Камілла (фото: Getty Images)

Камілла прагне показати, що книги можуть бути не лише джерелом знань, а й способом відпочити, відволіктися від буденності та пережити нові емоції.

Тож навіть кумедна історія про гучний сміх Карла III під час читання демонструє, наскільки важливими книги залишаються для королівського подружжя.